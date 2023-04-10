Знающий огородник посоветовал четыре способа использования зубной пасты против вредителей

Зубная паста отличается бактерицидным действием и особым составом, что превращает ее в хорошее средство борьбы против паразитов на даче.

Капуста

Капустных вредителей уничтожаем так. Сначала делаем настой, весь тюбик с мятной мастой выдавливаем в 10 л воды и размешиваем. Настаиваем несколько часов.

Применяем в виде опрыскивания. Можно вместо пасты взять зубной порошок. Делайте обработку в сухой день без ветра, выбирайте вечернее время. После дождя процедуру повторяем.

Чтобы закрепить успех, сделайте несколько таких опрыскиваний с небольшими интервалами.

Слизни и улитки

Запах пасты отпугивает слизней и улиток, как и отдельные ингредиенты в составе. Чтобы повысить эффект действия пасты, добавьте туда горчицу или черный перец.

Ни вкус, ни запах вредителям не понравятся. Можно вдобавок усыпать дорожки ломаной скорлупой яиц, битой ореховой скорлупой, зубным порошком.

Это навсегда отвадит слизней и улиток от огорода.

Фитофтора

Помидоры, заболевшие фитофторой, погибают, а вы теряете свой урожай. Паста нужна для профилактики болезни. Возьмите пасту с отбеливающим эффектом, большой тюбик.

Разведите ее в двух литрах воды, потом доведите объем раствора до 10 литров. Опрыскиваем томаты с ног до головы, обеспечиваем обильное увлажнение.

Почва

Перед проведением посадочных работ обеззараживаем землю пастой, которая к тому же хороший раскислитель и обогащает грунт кальцием и фтором.

Раствор делаем так: паста и три литра воды. Проливать землю надо весной и летом.