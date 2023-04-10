Огород на шпалере: в чем выгода выращивания культур в вертикальном виде

За подвязанными фасолью, огурцами, горохом, тыквой, перцем и другими растениями намного проще ухаживать, так они быстрее созревают, реже болеют и лучше плодоносят.

Как изготовить шпалеру? Для этого нужно на глубину 50 см вкопать столбики по границам рядов. В их верхней части проделать отверстия и протянуть в них проволоку. Зафиксировать ее по краям. Тяжелые плоды придется потом привязывать к столбикам - чтобы конструкция устояла.

Удобнее всего сбить пирамиду из деревянных реек. Она будет легкой и мобильной. И идеально подойдет для гороха, фасоли и огурцов.

Для подвязки фасоли нужны колья высотой в 2 м. Их также нужно заглубить в грунт на полметра. Стебель закручивать вокруг опоры против часовой стрелки. Если растение будет выше столбиков, макушку надо будет направить вниз.

Горох и бобы лучше всего пустить по пирамиде, которая обернута строительной сеткой - с ячейками в 10 см. Что касается арбузов, тыквы или дыни, то на каждом растении надо оставить не больше, чем по 4 плода.

А огурцы подвязать так, чтобы все плети были направлены вверх. В открытом грунте можно использовать горизонтальную шпалеру и просто приподнять растения над землей.