Зубной камень можно удалить в домашних условиях

С коричневым или желтым налетом на зубах можно справиться самостоятельно. Для этого понадобится скорлупа грецких орехов.

На их основе готовится специальная смесь. Для нее потребуется 40 г скорлупы грецких орехов и 1 стакан воды.

Скорлупу нужно отваривать в воде в течение 20 минут, после чего полученную смесь нужно процедить. Зубная щетка на 10 минут замачивается в ореховом отваре, а затем ею нужно хорошенько почистить зубы.

Такая процедура повторяется ежедневно трижды в день до того момента, пока зубной камень не исчезнет. Как правило, это происходит примерно через две недели.

Скорлупа грецкого ореха является мощным антибактериальным средством. Благодаря этому отвар из нее помогает очистить зубную эмаль от некрасивого налета.