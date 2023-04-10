Клубника даст обильный урожай ягод, если подкормить ее содой

По мнению многих дачников, клубнику не следует ничем удобрять. Но считать, что этой ягоде достаточно только осенней обрезки и тщательного полива, в корне неверно.

Часто дачники используют в качестве удобрений в огороде такие натуральные подкормки, как соль, сахар, дрожжи и лимонную кислоту. Но оказывается, сода ни в чем им не уступает!

Чтобы значительно повысить урожай клубники, нужно подготовить такой состав. На 10 литров воды берется 50 граммов соды, 20 капель йода и 1 стакан просеянной древесной золы.

Все это тщательно перемешивается и используется для полива кустиков клубники. Под один кустик необходимо выливать примерно 500 мл раствора.