Два ведра с куста томатов: как повысить их урожайность с помощью пасынкования

Чтобы урожай томатов был щедрым, нужно вовремя убирать пасынки. Делать это лучше в утренние часы - чтобы до обеденной жары ранки успели затянуться.

Пасынкование лучше проводить вручную. Желательно прищипывать пасынки (по 4-5 за раз), пока они не очень сильно отрасли (не больше 5 см). Пенек оставить не больше 1 см - тогда на нем не будут расти листы.

Если эту манипуляцию провести позже, растение успеет потратить на них силы, что замедлит развитие плодов. Кроме того, в крупную ранку могут попасть бактерии либо болезнетворные грибки.

Но, если момент все-таки упущен, за раз удалять нужно не более трех пасынков. В обратном случае растение замрет, и урожай созреет на неделю позже.

Оставить нужно самые крепкие отростки и куст вести в 2-3 стебля. Чтобы пасынки было легче выломать, нужно за час до пасынкования хорошо полить грядку: стебли станут упругими и хрупкими.