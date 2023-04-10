Кофе против слизней: как извести вредителей с помощью популярного напитка

Если огород атакуют слизни, можно прогнать их с помощью... растворимого кофе, кока-колы, пива.

Эти напитки используют двумя способами. Операцию против вредителя лучше начинать вечером, когда он выходит на "охоту".

Первый вариант предполагает опрыскивание пивом, кока-колой либо раствором кофе (1 ст.л. на 1 л воды). Эти напитки действует на слизней, как яд. К утру те из них, на кого удалось капнуть такими веществами, погибнут.

Для второго варианта надо взять пластиковые бутылки, обрезать у них донышки высотой в 4-5 см. Вырезать вход (выемку в одной из стенок), затем вкопать в грунт и наполнить наполовину одним из напитков.

Слизни туда заползут и погибнут Наутро останется их собрать и выбросить.