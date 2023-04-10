Огородный эксперт дал совет, как убрать плохой запах, идущий от зеленого удобрения

У зеленого удобрения много плюсов, оно позволяет получить экологически чистый урожай, экономит бюджет, просто готовиться и легко применяется.

Такая подкормка насыщает почву азотом, приманивает червей. Как готовить? Да просто залить собранную траву водой, на часть травы берем две части воды. Потом настаиваем.

Но есть один большой минус. По огороду из бочки начинает расходиться неприятный дух, что воротят нос даже соседи.

Как быть? Есть простой лайфхак: налейте в емкость с настоем капли валерьяны, прикройте все это крышкой. Неприятный запах уйдет.

А можно сделать так: и запах убрать, и простимулировать процесс брожения. Для этого в настой добавим ЭМ-препарат (любой) - на бочку в 200 л берите 500 мл препарата.