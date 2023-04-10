Терапевт Елфимова преречислила распространенные препараты, представляющие опасность для здоровья

Такие распространенные лекарства, как аспирин, капотен и анальгин могут негативно повлиять на организм человека и даже таят в себе опасность.

Такого мнения придерживается врач-терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем "Budu" Ирина Елфимова. Об этом она сообщила в интервью популярному изданию "Известия".

Медик утверждает, что аспирин противопоказан тем, кто страдает от язвы желудка. Лекарство только усилит боль в животе и тошноту.

Безопасным лекарством в этом случае будет парацетомол, если у человека жар.

Капотен не подойдет для гипертоников. Потребление лекарства без контроля врача способен привести к сильному снижению артериального давления и даже привести к потере сознания.

Также капотен может спровоцировать бессонницу, нарушениям в ритме сердца, головокружению.

Анальгин опасен для аллергиков, которые не переносят нестероидные противовоспалительные средства. Аллергическая реакция на препарат в этом случае проявится не только яркой сыпью на коже, но и отеком ротовой полости, удушьем.

Длительное применение анальгина способно привести к заболеваниям крови со снижением тромбоцитов или лейкоцитов.