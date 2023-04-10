Минздрав РФ собирается принять закон, ограничивающий репродуктивный возраст женщины

Наталья Долгушина уточнила, что ВОЗ определила возраст женщины в 49 лет, когда не используются ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии).

Специалист убеждена, что и в РФ это необходимо закрепить законодательно.

Глава ассоциации репродукции человека в России Владимир Корсак сообщил, что сейчас первородящей старшего возраста считается женщина от 28 лет.

По его словам, ВРТ помогают стать матерями 26,9% женщин до 34 лет и только 11% - до 40. Позднее процент все ниже.

С возрастом увеличивается риск патологического течения беременности и хромосомного заболевания у ребенка (синдрома Дауна).