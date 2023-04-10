Бывалый огородник научил простому способу избавления от мучнистой росы

Предлагаем простой и верный способ устранения мучнистой росы, совет от опытного эксперта.

Увидеть мучнистую росу можно на листах и на почве. Выглядит это как неприятный белый налет. Что с ним делать?

Прежде всего, удалите части растений, пораженные налетом. Вторая мера - убрать верхний слой земли возле больного растения, заменить его новым.

Потом необходимо провести обработку растения и почвы фунгицидами. Это предотвратит дальнейшее распространение грибка.

Вместо химикатов можно применять домашние средства в виде настойки из луковой шелухи.

Готовится так: в 10 литра кипятка завариваем примерно 300 г шелухи, настаиваем два дня. Потом жидкость надо процедить и ею обрабатывать растения.

Раствор одновременно будет хорошей подкормкой для огородных культур.