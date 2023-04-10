Находка была обнаружена археологами во время обследования и раскопок Вестминстерского дворца в Лондоне для подготовки к реставрации, говорится в пресс-релизе компании Houses of Parliament Restoration and Renewal от 7 апреля. Снаружи культового здания находится Биг-Бен, а внутри - обе палаты парламента Великобритании.
Во время рытья ямы под Палатой лордов археологи заметили 200-летнюю рыбу, вырезанную из кости животного, говорится в релизе.
На фотографиях изображена стройная рыба цвета слоновой кости с вырезом для рта, плавниками, вырезанными по бокам, и обломанным хвостовым плавником.
Майкл Маршалл, руководитель группы из Лондонского археологического музея, определил находку как "игровой счетчик", - говорится в релизе. "Такие счетчики обычно использовались за игровыми столами в Великобритании в 18 и 19 веке и служили жетонами для подсчета очков".
200-летняя рыба, не предназначенная для еды, обнаружена в знаменитом лондонском месте
Пробурив отверстие в земле под культовой достопримечательностью Великобритании, археологи что-то заметили. Присмотревшись, они поняли, что это 200-летняя рыба - но не та, которая предназначалась в пищу.
Находка была обнаружена археологами во время обследования и раскопок Вестминстерского дворца в Лондоне для подготовки к реставрации, говорится в пресс-релизе компании Houses of Parliament Restoration and Renewal от 7 апреля. Снаружи культового здания находится Биг-Бен, а внутри - обе палаты парламента Великобритании.
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