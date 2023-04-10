200-летняя рыба, не предназначенная для еды, обнаружена в знаменитом лондонском месте

Находка была обнаружена археологами во время обследования и раскопок Вестминстерского дворца в Лондоне для подготовки к реставрации, говорится в пресс-релизе компании Houses of Parliament Restoration and Renewal от 7 апреля. Снаружи культового здания находится Биг-Бен, а внутри - обе палаты парламента Великобритании.



Во время рытья ямы под Палатой лордов археологи заметили 200-летнюю рыбу, вырезанную из кости животного, говорится в релизе.



На фотографиях изображена стройная рыба цвета слоновой кости с вырезом для рта, плавниками, вырезанными по бокам, и обломанным хвостовым плавником.



Майкл Маршалл, руководитель группы из Лондонского археологического музея, определил находку как "игровой счетчик", - говорится в релизе. "Такие счетчики обычно использовались за игровыми столами в Великобритании в 18 и 19 веке и служили жетонами для подсчета очков".