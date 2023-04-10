Предварительно первый электромобиль Lamborghini должен выйти в 2028 году

Босс компании Стефан Винкельманн недавно подтвердил, что пока еще не названный EV будет представлять собой большой туристический автомобиль с компоновкой сидений 2+2, что позволит Lamborghini вернуться в сегмент, который она покинула много десятилетий назад.

Федерико Фоскини, директор по маркетингу и продажам компании, сообщил, что задние сиденья будут не просто для показухи: Он сказал Motor Authority, что они будут "удобными". Читая между строк, можно предположить, что EV заполнит пробел между двухместными суперспортивными автомобилями Lamborghini, такими как новый флагман Revuelto, и семейным внедорожником Urus.



Фоскини добавил, что на задних сиденьях EV смогут путешествовать двое взрослых. Это довольно редкое явление в 2023 году: большинство продаваемых в настоящее время автомобилей 2+2, включая Porsche 911, имеют задние сиденья, которые лучше оставить для маленьких детей.

Одним из немногих исключений является новый Maserati GranTurismo второго поколения, который удивительно просторен для своего сегмента. Bentley Continental GT также достаточно велик, чтобы разместить четырех взрослых.