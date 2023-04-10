По мере роста численности населения Индии все меньше женщин имеют работу

Но ее семья твердила ей, что она должна оставаться дома, чтобы заботиться о своих двух детях. В течение многих лет она сопротивлялась этому давлению, но когда она узнала, что ее дочь прогуливает школу, когда она на работе, ей показалось, что у нее нет выбора.



"Все говорили мне, что моими детьми пренебрегают... Это заставляло меня чувствовать себя очень плохо", - говорит 39-летняя Сингх.



Когда она уволилась в 2020 году, Сингх зарабатывала больше, чем ее муж, водитель авторикши, чей заработок колебался изо дня в день. Но никто не предлагал ему уволиться.



"Его друзья насмехались над ним, что он живет на мою зарплату", - говорит Сингх. "Я подумала, что мне нет смысла работать, так какой в этом смысл?".



Индия находится на пороге того, чтобы превзойти Китай и стать самой густонаселенной страной мира, а ее экономика - одна из самых быстрорастущих в мире. Но число индийских женщин в составе рабочей силы, и без того входящее в число 20 самых низких в мире, сокращается уже много лет.