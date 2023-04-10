«Росатом» требует от Финляндии возврата займа из-за разрыва контракта на строительство АЭС

Требование адресовано компании Fennovoima, которая в прошлом году в одностороннем порядке расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

Российская сторона уже подала в международные арбитражи иски на сумму порядка 3 млрд евро из-за разрыва контракта.

«Росатом» также требует от Fennovoima досрочного возврата займа, который был предоставлен для финансирования строительства АЭС.

В РФ также требуют компенсации принадлежащих ей акций компании Fennovoima из-за расторжения акционерного соглашения.