Американским врачам не удается найти средство от грибка Candida auris, убивающего треть зараженных

Чаще всего заражения происходят при длительном нахождении в больнице, в отделениях для тяжелобольных.

Количество заражений с 2019 года увеличилось на 20% и продолжает расти. При этом увеличивается количество бессимптомных заражений.

В CDC отмечают, что грибок очень живуч, устойчив к воздействию лекарств и дезинфицирующих средств, может вызывать инфекции в течение длительного времени.

Candida auris легко передается от человека к человеку, долго живет на поверхностях, в трубках аппаратов ИЛ и другого медицинского оборудования.