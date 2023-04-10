Американским врачам не удается найти средство от грибка Candida auris, убивающего треть зараженных

23:03 2023-04-10

Американские врачи обеспокоены распространением грибка Candida auris, который в 30% случаев вызывает смерть зараженного человека.

Чаще всего заражения происходят при длительном нахождении в больнице, в отделениях для тяжелобольных.

Количество заражений с 2019 года увеличилось на 20% и продолжает расти. При этом увеличивается количество бессимптомных заражений.

В CDC отмечают, что грибок очень живуч, устойчив к воздействию лекарств и дезинфицирующих средств, может вызывать инфекции в течение длительного времени. 

Candida auris легко передается от человека к человеку, долго живет на поверхностях, в трубках аппаратов ИЛ и другого медицинского оборудования.