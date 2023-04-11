Женился сын Никаса Сафронова, выступив против воли отца

09:24 2023-04-11

Художник предостерегал его перед тем, как он впервые вступал в брак, но тот не прислушался к его совету, и развелся через несколько месяцев.

Никас Сафронов всегда вел бурную жизнь. Художник не раз регистрировал свои отношения официально, он также имеет детей вне брака, сообщает СтарХит.

Мэтр признает всех наследников, но не во всем с ними соглашается. В частности, живописец считает, что его сын Дмитрий очень влюбчив и всегда торопится зарегистрировать брак.

Именитый отец признался, что не раз просил своего наследника подумать перед тем, как ставить штамп в паспорте. Но он не прислушался к родительскому совету.

Когда он впервые пошел в загс, я был против. Ну как против? Я ведь не могу ему диктовать, я его не воспитывал, хотя помогал, финансово его поддерживал.

Он влюбился и говорит: мол, хочу жениться. Я говорю: встань сначала на ноги, осознай, что можешь прокормить семью. Он отвечает: „Я ее люблю“. Я не дал благословения на тот брак. Он все равно женился, но через три месяца развелся, — поделился 67-летний художник.

Недавно сын художника опять отправился официально оформлять отношения. Никас Сафронов отнесся к регистрации скептически и не пошел на свадьбу. По словам мэтра, на торжестве он чувствовал бы себя не в своей тарелке.

Недавно опять женился. Я тоже просил узнать ее поближе. „Я знаю ее уже полгода“, — говорит.

Не мог быть на его свадьбе, так как меня не было в Москве. Но, с другой стороны, туда особо и не рвался, так как ни ее семью, ни ее родителей, ни ее саму толком не знаю, — уточнил мастер.

Прагматичный подход к браку не всегда уберегал от неприятностей его самого. Никас вспомнил, как печать в паспорте изменила характер супруги-итальянки.

Она стала капризной, ее просто не узнавал. Затем грянул развод, она в суде пыталась отсудить все, что у меня было, — признался Сафронов.