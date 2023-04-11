«Это вообще отвратительно»: Вайкуле оценила конфликт украинских журналистов с Меладзе в Куршевеле

Лайма Вайкуле высказалась относительно "стычки" представителей украинских СМИ и певца Валерия Меладзе в рамках шоу "И грянул Грэм".

Прибалтийская исполнительница заявила, что не хотела бы очутиться на месте коллеги. Вайкуле не стала скрывать, что ей больно видеть, как "издеваются" над Меладзе.

Артистка убеждена, что это отвратительно, когда человеку не дают честно высказываться.

Напомним, что украинцы выследили Валерия на горнолыжном курорте, где он отдыхал со своей супругой Альбиной Джанабаевой. Сначала журналисты попросили сделать с ним фото, а после "приперли к стенке", потребовав четко высказаться за он или против СВО.

Меладзе попросил не снимать его, чтобы "нормально поговорить". О том, что было дальше, история умалчивает.