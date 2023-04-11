Ты дура: Настя Ивлеева обидела Дмитрия Нагиева

Дмитрий и Анастасия встретились на съемочной площадке. Ивлеева в кадре попросила передать ее маме привет, потому что она - преданная фанатка артиста, сообщает Рамблер.

Дмитрий при этом попросил телеведущую не снимать его снизу, Ивлеева в ответ пошутила про пластические операции Дмитрия. Нагиев в шутку выразил свое возмущение и наругал на коллегу.

Ты дура, что ли? Какие там пластические операции? - смешливо парировал Нагиев.

В последнее время Дмитрий Нагиев пропал с телеэкранов. Актер отказался вести телешоу «Голос», где был занят на протяжении многих лет.

А недавно шоумен отказался принять предложение вести музыкальную премию «Муз ТВ».