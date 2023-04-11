Кушанашвили высмеял Гагарину, которая запустила курс по похудению

Полина Гагарина заявила о запуске авторского спортивного курса. Певица предложила всем желающим заполнить анкету, 11 тысяч человек этим уже воспользовались, сообщает СтарХит.

В конце этой недели артистка намерена назвать цену марафона и откыть продажи.

Отар Кушанашвили высмеял эту затею. Журналист заявил, что эти курсы спросом не будут пользоваться, потому что люди разленились. Возможно, марафон Гагариной купят только поклонники звезды.

Гагарина смешно объяснила, зачем ей марафон. У нее просто денег до фига. Зачем ей курсы, чтобы люди худели? Никто не хочет худеть, я так вижу с 1992-го года! Все лишь высказывают намерение худеть, однако никто не занимается, все только жиреют, — порассуждал Отар в своем шоу «Каково?!» на YouTube.

Исполнительница, объявляя о запуске спортивной программы, подчеркнула, что в первую очередь ее волнует здоровье слушателей.

36-летняя артистка уверяет, что она нашла «идеальную формулу лучшей версии себя». В 2015-м году Гагарина всего за полгода похудела на 40 кг благодаря правильному питанию и упражнениям. Эти секреты звезда намерена раскрыть своим клиенткам.