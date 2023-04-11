Никита Пресняков получил паспорт гражданина США

Никита Пресняков пребывает в штатах на протяжении нескольких месяцев.

Вопрос с жильем здесь у него решенный: его бабушка Алла Пугачева презентовала внуку роскошную жилплощадь, расположенную в Америке.

К слову, квартирный вопрос не стоит перед наследником Кристины Орбакайте и в Москве. Он - хозяин шикарных апартаментов в столице. Также в его собственности имеется загородный дом в Подмосковье.

Были сведения о том, что дом Пресняков-младший выставил на продажу.

Когда о реализации недвижимости под Москвой внуком журналисты спросили его вторую бабушку Елену Преснякову, та ответила, что не лезет в его дела в этом плане.

Солистка "Самоцветов" сообщила, что Никита делится с ней успехами в работе. Также Елена не стала скрывать, что у внука имеется гражданство США.