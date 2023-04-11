Лукашенко: для развития Парка высоких технологий нужен нестандартный поход

Днём вторника, 11 апреля, журналисты новостного агентства "БелТА" уведомили, что сегодня Александр Лукашенко получил на рассмотрение новые проекты по развитию белорусского Парка высоких технологий. По словам самого Лукашенко, полученные им предложения являются нестандартными.

Вместе с тем Александр Лукашенко признаёт, что для полномасштабного развития столь амбициозного проекта, как Парк высоких технологий, необходимо прибегать к необычным управленческим решениям, которые способны вевести проект на принципиально новый уровень, ранее недосягаемый.

При этом Лукашенко верит, что выбор оптимального вектора программ по развитию ПВТ станет "вторым дыханием" для белорусского IT-сектора и самого парка в частности. Президент полагает, что это позволит IT-специалистам из Беларуси получить доступ к новым рынкам, привлекая азиатские инвестиции вместо западных.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что если белорусы смогут создать действительно качественный продукт в области высоких технологий, что зарубежные компании обратят на это внимание и захотят его приобрести несмотря на масштабные санкции стран коллективного Запада в отношении Минска.

Резюмируя, Лукашенко попросил присутствующих на совещании по развитию ПВТ озвучить конкретные сроки, в которые данный объект сможет продемонстрировать реальные результаты.