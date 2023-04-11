Быстро, просто, эффективно: какие дедовские методы помогут победить мучнистую росу

Мучнистая мука - одна из основных проблем огородников. Ее появление провоцирует недостаток влаги, нарушение дозировки удобрений, заболевания соседних растений.

Как спасти огурцы либо другие растения от мучнистой рассады с помощью проверенных народных средств? Для этого нужно приготовить особый раствор. Состав такой: на 5 л воды взять 1 таблетку аспирина, 1 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. соды и 2 ст. л. геля или мыла.

Технология приготовления средства такова: таблетку аспирина надо растворить в 1 литре горячей воды, перемешать. Добавить соду и опять перемешать - до полного растворения. Затем добавить растительное масло и жидкое мыло, вновь хорошо перемешать. И - долить водой до 5 л.

Жидкость наносить на растения с помощью опрыскивателя. Применять в среднем один раз в неделю. Делать это лучше после дождя. В такой период культуры наиболее восприимчивы к заболеванию, потому раствор надо наносить на поверхность листьев вечером.

При правильном применении раствора можно спасти растения от мучнистой росы и укрепить здоровье культур-соседей.