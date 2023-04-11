Крестный отец: Григорий Лепс признался, кем ему приходится девушка, в которой заподозрили его возлюбленную

На отгремевшем недавно открытии Gucci Cafe шестидесятилетний певец Григорий Лепс появился с очень юной девушкой, сообщает Супер.ру.

Исполнитель и его спутница сели рядом, обнимались, улыбались. Паре сразу же приписали романтические отношения.

Мало того - Лепс и сам подлил масла в огонь, подогрев интерес к красавице. Он заявил:

А это моя баба - седьмая по счету.

Но это, как выяснило издание, было шуткой. Григорий Викторович рассказал Супер.ру, что 14-летняя певица Elsea ему никакая не возлюбленная.

Наш народ все подряд хавает и все воспринимает всерьез. Но это просто было шуткой. Лиза на самом деле - моя крестница. Желаю ей всего лучшего. Кстати, Егору Криду она понравилась, - уточнил певец.

Этот эпичный выход в свет прокомментировала и сама крестница Лепса Лиза Бокарева (Elsea):