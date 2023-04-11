Апельсин в кадке: как из косточки заморского фрукта вырастить плодоносящее дерево

Получить урожай домашних апельсинов можно, просто посадив семечку плода в горшок. Чтобы полакомиться собственными фруктами как можно раньше, надо привить черенок, взятый с плодоносящего дерева.

Для посева нужно подготовить горшок примерно в 2 л. Наполнить его плодородным грунтом. Косточки промыть, подержать около часа в горячей воде (не выше плюс 60 градусов), а затем замочить на полсуток в обычной воде.

Сажать на глубину 2,5 см - сразу несколько семян. Полить и накрыть пленкой. Всходы должны появиться примерно через 3 недели. Все это время пленку не снимать, только периодически проветривать мини-тепличку.

Самый большой из сеянцев пересадить в горшок, где он будет расти постоянно. Сажают растение зимой при темрературе плюс 12-15 градусов, летом - плюс 18-20. Влажность при этом должна быть не менее, чем 40%.

Очень важно не переборщить с поливом: нужно, чтобы грунт был влажным, но не излишне. Подкармливать растение надо раз в 2 недели - с марта до конца октября. Для этого в 10 л воды растворить 20 г калийных и азотных удобрений.

Через раз в эту смесь добавлять кристаллик марганцовки.