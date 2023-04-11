Washington Post: Египет собирался производить ракеты для России

Издание ссылается на переговоры между ас-Сиси и высокопоставленными военными.

Президент поручил чиновникам держать в секрете производство и поставку ракет, «во избежание проблем с Западом».

Египет является одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке.

Представитель министерства иностранных дел Египта заявил газете: «Позиция Египта была основана на неучастии в этом кризисе с самого начала и приверженности сохранению равной дистанции с обеих сторон».

Представитель правительства США заявил, что нет информации о том, что планы ас-Сиси были реализованы.