Шелест уволилась с российского телевидения и переехала на ПМЖ в США

Издание "Комсомольская права" сообщает, что известная ведущая Ольга Шелест вместе со своей семьей находится в Штатах.

По имеющейся информации, звезда экрана ушла из всех проектов, где участвовала, покинув страну.

Все члены ее семьи отлично владеют английским языком. Муж ведущей работает за рубежом.

Интересно, что встречаться с нынешним супругом Алексеем Тишкиным Ольга стала в 1997 году, а официально они оформили отношения толька спустя 17 лет.

У пары родилось двое дочерей: Муза - в 2013 году, а Ирис - в 2015. У девочек двойное гражданство (РФ, США).

Заметим, что Шелест не комментировала свою позицию относительно СВО, а также ни разу не говорила о своем местонахождении, хотя активно ведет социальные сети.