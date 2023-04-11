Ахеджакову обвиняют в государственной измене

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с требованием признать актрису Лию Ахеджакову иностранным агентом и возбудить против артистки 3 уголовных дела, одно из которых - по обвинению в госизмене (статья 275).

Также по статье 280.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ" и 282 "Возбуждение ненависти либо вражды" УК РФ.

Бородин настаивает на проверке и лишении 84-летней знаменитости всех государственных наград.

В обращении в Генпрокуратуру упомянуты интервью звезды экрана и сцены, где она желает украинской стороне победить.

Ранее актриса Алена Яковлева призывала наконец "отстать" от Лии Меджидовны из уважения к ее солидному возрасту. Коллега противницы СВО считает хейт в сторону пожилой артистки перебором.