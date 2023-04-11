Брюно Ле Мэр призвал ЕС строить свою независимость от США

Заявление Ле Мэра прозвучало после противоречивых замечаний Эммануэля Макрона о Тайване.

«Президент Республики совершенно прав, требуя независимости и суверенитета Европы, как он это делает с 2017 года», — заявил Бруно Ле Мэр в эфире радио «Европа 1».

«Очевидно, что мы союзники Соединенных Штатов, мы разделяем одни и те же ценности, у нас много общих экономических интересов, но мы должны быть против Китая не потому, что мы союзники Соединенных Штатов», — продолжил он.

По словам главы Минфина Франции, ЕС не нужно брать на себя ответственность «за соперничество, которое существует между Соединенными Штатами и Китаем».