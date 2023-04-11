В США снесли особняк, ранее принадлежавший скандальному продюсеру Харви Вайнштейну

В США на прежнем месте жительства кинопродюсера Харви Вайнштейна, который получил тюремный срок в 39 лет, новые хозяева его элитной недвижимости снесли основные здания поместья, а также избавились от располагавшегося там бассейна, сообщает МК.

О планах по тому, как нынешние владельцы участка - историк искусства Фиона Гарланд и британский графический дизайнер Эндрю Бентли - его обустроят, неизвестно.

Зато известно, что новые хозяева не новички в элитном районе и придумают, как обойтись с двумястами метрами личного берега с характерным силуэтом Манхэттена на горизонте.

Вайнштейн продал землю в 2018 году за 16 миллионов долларов. При этом, отмечают американские СМИ, потерпевший крах бизнесмен оставался верен себе.