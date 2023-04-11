В США снесли особняк, ранее принадлежавший скандальному продюсеру Харви Вайнштейну

В США на прежнем месте жительства кинопродюсера Харви Вайнштейна, который получил тюремный срок в 39 лет, новые хозяева его элитной недвижимости снесли основные здания поместья, а также избавились от располагавшегося там бассейна, сообщает МК.
О планах по тому, как нынешние владельцы участка - историк искусства Фиона Гарланд и британский графический дизайнер Эндрю Бентли - его обустроят, неизвестно.
Зато известно, что новые хозяева не новички в элитном районе и придумают, как обойтись с двумястами метрами личного берега с характерным силуэтом Манхэттена на горизонте.
Вайнштейн продал землю в 2018 году за 16 миллионов долларов. При этом, отмечают американские СМИ, потерпевший крах бизнесмен оставался верен себе.
Хотя вырученные средства, по всей вероятности, пошли на оплату его дорогостоящих адвокатов, при продаже продюсер вел себя как бандит, - утверждают инсайдеры.