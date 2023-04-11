Онколог Карасев назвал главный признак рака, на который люди часто не обращают внимания

Иван Карасев - хирург и врач-онколог, убежден, что любая боль, причина которой загадка, - "звоночек" для обращения за медицинской помощью.

Доктор обращает внимание, что здоровое тело болеть не должно.

Карасев призывает к тому, чтобы пройти обследование, когда одолевают болевые ощущения.

Специалист предупредил, что бежать в больницу следует при спазмах в животе после еды, боли при глотании пищи, дискомфорте после нескольких часов после ее приема, когда боль опоясывает все тело.

Также нехорошим признаком является потеря веса, когда питание и образ жизни прежние. Особенно если похудение составляет 5-7 килограмм за месяц.

Признаками онкологического заболевания также являются повышенная температура тела неделю и более, если нет симптомов ОРВИ, изменение цвета кожи - желтизна или нездоровая бледность.