У звезды сериала «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина новый роман

Как сообщает Супер.ру со ссылкой на CNN Турция, кумир миллионов девушек со всего мира закрутил новый роман.

Своей избранницей молодая звезда выбрал популярного блогера Мехтап Алгюль. Правда, ни девушка, ни ее молодой человек пока никак не прокомментировали новость о своем романе.

Звезды киносаги «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и Керем Бюрсин познакомились во время съемок популярного турецкого сериала, а расстались в начале 2022-го года.

Во всяком случае, так гласит официальная информация. Однако многие фанаты актерам не поверили и даже находили в информации немало нестыковок в их поведении.

Поклонники считали, что это - пиар-расставание по просьбе кинопродюсеров. К примеру, Ханде Эрчел однажды на футбольный матч в Стамбуле доставил личный водитель Керема.

А после того, как Керем и Ханде отписались один от одного в соцсетях, сестра актрисы и ее муж этого не сделали. Хотя, по традициям Турции, тоже должны были прекратить свое общение с бывшим Ханде.