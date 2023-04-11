Огородный эксперт научил правильно формировать огурцы для богатого урожая

Как формировать плети

Если у вас сортовые виды, то сначала у них появляются мужские соцветия, а позже, спустя 15 дней, женские.

Побеги с женскими цветками прищипываем над пятым листом как можно раньше.

У гибридных практически одни женские цветки. Если на пакетике с семенами указано, что урожай зреет на основном стебле, то прищипать надо боковые побеги.

Если огурцы формируются на боковых ветках, то убираем верх главного стебля.

Пару слов о партенокарпических сортах

Так называют самоплодные виды, когда все соцветия с завязями. Такие сорта очень рано созревают. У огурцов такого вида одна листовая пазуха дает гроздь огурцов.

Плодоношение идет на главном стебле, прищипывать нужно боковые.

Завязи, появляющиеся первыми на центральном побеге, нужно удалить на расстоянии 50 см от земли.

Полезные советы

Лучше всего выращивать огурцы на опорах, уход легче и сбор урожая проще. Собирайте плоды регулярно, чтобы они не перерастали и не мешали образованию новых зеленцов.

Проверяйте плети на предмет появления паразитов или признаков болезни.

Не сажайте огурцы очень плотно, доступ воздуха будет затруднен, быстро заведется грибок и все посадки могут быть загублены.

Своевременно делайте профилактику от заболеваний и паразитов.