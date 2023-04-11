Дачный эксперт рассказал, какие ошибки допускаются при выращивании рассады перца

Объясняем, почему у садоводов возникают проблемы при разведении перцев, а урожай вырастает хилый и скудный.

При пересаживании рассады, аккуратно обращайтесь с корнями, весь земляной ком переносить нетронутым целиком на новое место.

Сначала землю надо увлажнить, потом поверните емкость вверх дном, тогда растение легче будет достать вместе с комом.

Поврежденный корень остановит развитие перца на неделю или больше.

Неправильно организованное питание - это еще одна серьезная проблема. Избыток азотных удобрений в период цветения вызовет сброс бутонов.

Внося минеральные подкормки, следите строго за инструкцией, нарушать дозировки нельзя. Плохо также и недокармливать растения, это тоже ухудшит их состояние и отразится на урожае.

Полив нужно делать в нужном объеме и регулярно. Следите за состоянием почвы, она не должна быть пересушенной. Проверить состояние всегда можно рукой.

Перелив также плох для растений, как и недостаток влаги. Старайтесь держаться золотой середины. Что точно не нужно делать, так это поливать перцы каждый день.

Оберегайте саженцы от сквозняков, их не любит ни рассада, ни взрослые растения. Можно даже посадить перцы чуть плотнее друг к другу.

Формировать перцы нужно обязательно, не стоит избегать этой процедуры, она значительно повышает урожайность.

Растение будет лучше плодоносить, если правильно удалить все лишние цветки и листья.