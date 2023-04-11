Простые способы избавиться от слизней на приусадебном участке

Места обитания

Слизни очень любят тенистые влажные места. В том числе и загущенные посадки.

А вот солнца вредитель старается избегать, так как солнечные лучи быстро высушивает их нежные тельца.

Как правило их много под густой листвой, любят они и заросли почвопокровников, так как там практически всегда влажно.

Также они любят прятаться под камнями, досками, кучами ботвы и т.д.

Слизни откладывают яйца в летний период, потомство появляется через три недели.

Принимаем меры

Очищаем почву. Нужно убрать с участка все старые листья, раскиданные доски, горшки и другие предметы, которые могут стать убежищем для слизней.

Раскладываем приманки. Можно разложить по участку дольки грейпфрута или апельсина. К ним через некоторое время сползутся слизни, и их нужно будет собрать вручную.

Создаем полосы препятствия. Почву вокруг растений надо обсыпать песком, иглицей или опилками. Слизни боятся грубых поверхностей, которые могут повредить их тельце.

Расставляем ловушки. В качестве ловушек можно использовать глубокие плошки с пивом или сладкой газировкой.

Привлекаем на участок поедателей слизней: ежей, лягушек, птиц. Тогда и проблем с вредителями будет гораздо меньше.