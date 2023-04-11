Союз налогоплательщиков Германии возмущен тратой Бербок 137 тысяч евро на визажиста

По данным союза, коалиция «светофор» потратила на поддержание внешнего имиджа политиков на 80% больше денег из бюджета, чем было запланировано.

Сообщается, что в 2022 году на услуги парикмахеров, визажистов и фотографов было израсходовано около 1,5 млн евро.

Самые высокие расходы на внешность зафиксированы в МИД Германии во главе с Анналеной Бербок. Ведомство потратило на эти цели 137 тыс. евро.

Критике Союза налогоплательщиков подверглись также расходы в 1,3 млн долларов на разработку приложения, с помощью которого политики смогут выбирать себе стрижки.