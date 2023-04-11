Гигантское «вонючее пятно» из водорослей быстро увеличивается и приближается к берегам США

Речь идет о Саргассовых водорослях. Они обычно растут в Саргассовом море, поэтому и получили такое название.

Водоросли выделяют токсичный газ, а длина массива уже составляет порядка 8 тысяч километров.

Власти США опасаются, что гниющие массы заполнят пляжи, и туристический сезон окажется под угрозой.

Уже сейчас жители Флориды выкладывают в соцсети фото огромного количества водорослей, которые выносит на берег.

Они также говорят о том, что растения выделяют газ, который пахнет протухшими яйцами.

В Университете Южной Флориды отмечают, что в этом году количество водорослей оказалось рекордным, их масса составляет около 13 млн тонн.