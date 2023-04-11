Ученые Южно-Флоридского университета обнаружили космический фосфит после удара молнии

Такие фосфиты характерны для космической среды. В данном случае вещество нашли местные жители.

По словам геолога Мэтью Пасека, после удар молнии в дерево земля взрывается, трава вокруг умирает, электрический разряд идет через почву, песок и скалы.

В результате образуются фульгуриты, так называемые «окаменелые молнии».

Для Флориды характерна влажная среда, поэтому на корнях деревьев накапливается железо, а в древесине – углерод.

При ударе молнии элементы вступили в реакцию, и образовался фосфит, похожий на металлический шар.