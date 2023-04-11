МВФ ухудшил прогноз для мировой экономики и улучшил для российской

Аналитики фонда ухудшили прогноз для мировой экономики. По их мнению, глобальный ВВП в 2023 году вырастет на 2,8%, а в 2024 году – на 0,3%.

Оба показателя снижены на 0,1 процентного пункта. Рост мирового ВВП в 2022 году оценивается в 3,4%.

При этом МВФ пересмотрел прогноз по российской экономике, и теперь прогнозирует ее рост в 2023 году на 0,7%. Это на 0,4 процентного пункта больше, чем в предыдущем прогнозе.

На 2024 год ожидания роста российской экономики ухудшены до 1,3%, что означает снижение показателя на 0,8 процентного пункта.