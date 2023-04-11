В Японии выпустили первую в мире беспроводную СВЧ-печь

Работа устройства обеспечивается двумя портативными аккумуляторами. Они могут заряжаться прямо на ходу.

Сообщается, что заряд аккумуляторов рассчитан на разогрев 20 напитков или 11 обедов. Вес печи составляет около восьми килограммов.

По задумке производителя, такое устройство может использоваться в походах, на стройплощадках, после стихийных бедствий.

Пока беспроводная СВЧ-печь продается только в Японии, ее цена составляет 840 долларов. Если продажи будут успешными, техника появится и в других странах мира.