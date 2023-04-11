ФБР запрещает пользоваться общественными USB-зарядными устройствами

Общественные зарядные станции могут стать для злоумышленников каналом для внедрения вредоносного ПО на персональные устройства, предупреждают чиновники.



"Избегайте использования бесплатных зарядных станций в аэропортах, гостиницах или торговых центрах", - говорится в сообщении ФБР в Денвере. Злодеи придумали, как использовать общественные USB-порты для внедрения вредоносных программ и программ мониторинга на устройства". Носите с собой собственное зарядное устройство и USB-шнур, а вместо этого пользуйтесь электрической розеткой".



ФБР не ответило на просьбу ABC News прокомментировать, наблюдается ли рост вредоносной активности, связанной с тактикой киберкраж, известной как "соковыжималка".

Джавед Али, бывший старший директор по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности, сказал ABC News, что информационный твит, скорее всего, был "продиктован расследованием, проводимым ФБР, или другими разведывательными данными, которые теперь были одобрены для публичной публикации".



"Сообщение в твите о том, что общественные USB-порты использовались "плохими актерами" в качестве точек отправления для загрузки вредоносных или шпионских программ на электронные устройства, подключенные к этим общественным зарядным станциям, предполагает достаточно высокий уровень технических возможностей для осуществления этих операций", - сказал Али, который сейчас является адъюнкт-профессором практики в Школе государственной политики Форда при Мичиганском университете.