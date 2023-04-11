Bloomberg: Китай становится независимым от западных технологий

Он пишет, что Запад старается изолировать Китай от своих технологий. Тем временем в КНР тратят огромные средства на исследования и разработки.

По мнению Фокса, Китаю уже сейчас практически не нужны западные технологии. Он напомнил, что раньше в ТОР-25 мировых компаний ходила только одна китайская организация: Huawei.

На данный момент таких компаний значительно больше. Это владелец TikTok ByteDance, владелец WeChat и игровой гигант Tencent, маркетплейс Alibaba.

Обозреватель уточняет, что все корпорации из этого рейтинга работают над улучшением алгоритмов и систем ИИ, а не только самих устройств.

По его информации, так работают китайские ByteDance, Tencent и Alibaba, что указывает на независимость Китая от западных технологий.