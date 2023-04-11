Mothership: житель Китая проглотил беспроводной наушник во сне

Сам он рассказывает, что слушал музыку, а потом уснул с наушниками в ушах. Когда мужчина проснулся, он не смог найти один наушник.

Тогда китаец громко включил музыку и обнаружил, что звук слышен прямо из его живота.

Он отправился в больницу, где ему сделали рентген. На снимке проглоченный наушник виден очень хорошо.

Врачи выписали мужчине слабительные. Они рассчитывают, что наушник выйдет из организма естественным путем.

Если этого не произойдет, придется делать операцию, поскольку наличие постороннего предмета в организме создает опасность для жизни.