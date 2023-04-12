Экс-разведчик Британии считает возможным передачу земель Украины Польше за помощь Киеву в захвате Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский может пойти на такой шаг, как передача западных территорий Украины Польше, если получит взамен помощь для проведения контрнаступления на Крым.

В этом уверен Алистер Крук, бывший британский разведчик. Он полагает, что Зеленский сейчас в критической ситуации и ищет поддержку.

По словам Крука, лидеру Украины "хотелось бы расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО".

Однако Алистер Крук выразил сомнение по поводу готовности Польши принять подобные инициативы со стороны Зеленского.