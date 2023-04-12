Экс-разведчик Британии считает возможным передачу земель Украины Польше за помощь Киеву в захвате Крыма

06:12 2023-04-12

Бывший агент британской разведывательной службы MI6 дал интервью Judging Freedom, где высказал свое мнение о намерениях Зеленского отдать часть Украины Польше. Информацию сообщили РИА Новости.

Украинский президент Владимир Зеленский может пойти на такой шаг, как передача западных территорий Украины Польше, если получит взамен помощь для проведения контрнаступления на Крым.

В этом уверен Алистер Крук, бывший британский разведчик. Он полагает, что Зеленский сейчас в критической ситуации и ищет поддержку.

По словам Крука, лидеру Украины "хотелось бы расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО".

Однако Алистер Крук выразил сомнение по поводу готовности Польши принять подобные инициативы со стороны Зеленского.