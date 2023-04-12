Россия испытала МБР с перспективной боевой частью на полигоне Капустин Яр

Во вторник в южном районе Астрахани на Каспийском море из ракетного комплекса наземного базирования на полигоне Капустин Яр был успешно проведен пуск МБР.

«Цель заключалась в испытании перспективного боевого оснащения МБР», - говорится в сообщении.

Учебная боеголовка поразила условные цели на испытательном полигоне в «соседней с Казахстаном стране в Центральной Азии», говорится в заявлении.

Ранее Россия вызвала мировой резонанс после похода и участия в учениях у берегов ЮАР крейсера «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» на борту, которым нет аналога в мире.