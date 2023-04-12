В России приняли закон о введении электронных повесток и создании реестра военнообязанных

Согласно документу, созданием реестра будут заниматься военкоматы в автоматизированном режиме.
Базироваться он будет на сведениях государственного информационного ресурса.
Повестки теперь будут приходить не только в привычном бумажном виде, их будут рассылать и в электронном формате.
В этом случае увидеть повестку призывники смогут в своем личном кабинете.
Если военнообязанный, получив электронную повестку, не явится в военкомат, то его ограничат в управлении транспортными средствами.
На явку отведен срок 20 дней с момента получения повестки