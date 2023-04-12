Правительство Италии объявляет чрезвычайное положение из-за большого числа мигрантов

В течение шести месяцев правительство обещает предоставить пять миллионов евро особенно пострадавшим регионам на юге страны, сообщило во вторник информационное агентство Ansa.

Офис премьер-министра Джорджии Мелони подтвердил сообщение, отметив, что в условиях чрезвычайного положения необходимо упростить создание новых центров приема беженцев.

Прибытие тысяч мигрантов уже давно обсуждается в Италии. Министерство внутренних дел насчитало более 31 000 человек, которые в этом году добрались до Италии на лодках — за аналогичный период прошлого года их было около 7900.