Прокурор Нью-Йорка подал в суд на конгрессмена-республиканца за вмешательство в дело Трампа

Конгрессмен-республиканец Джим Джордан и Судебный комитет Палаты представителей, который он возглавляет, несут ответственность за «беспрецедентно наглую и неконституционную атаку» на продолжающееся судебное преследование против Трампа, заявил Брэгг в иске, поданном во вторник на Манхэттене.

По словам Брэгга, это расследование стало кампанией по «запугиванию и нападкам» на него на уровне штата в связи с его обвинительным заключением против Трампа.

В своем исковом заявлении юрист делает акцент на федеративном устройстве американского штата.

Конституция США никоим образом не поддерживает «кампанию запугивания и возмездия за расследование и судебное преследование окружного прокурора Трампа в соответствии с законами Нью-Йорка».

Конституция не дает Конгрессу как федеральному органу полномочий контролировать, «не говоря уже о том, чтобы прерывать» уголовное расследование на уровне штата.

Этот шаг направлен на то, чтобы помешать Судебному комитету принять меры против обвинительного заключения Трампа.

На прошлой неделе Трампу было предъявлено уголовное обвинение в связи с выплатой денег за молчание порнозвезде в Нью-Йорке — первому бывшему президенту США в истории.

30 марта ему было предъявлено обвинение по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых документов, связанных с выплатой денег за молчание во время его предвыборной кампании 2016 года, Трамп при этом отрицал какие-либо правонарушения и не признал себя виновным.