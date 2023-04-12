Трамп заявил, что Байден не будет баллотироваться из-за «физического» и «психического» состояния

07:30 2023-04-12

Бывший президент США Дональд Трамп, кандидат на президентских выборах 2024 года, предсказал во вторник, 11 апреля, что его преемник Джо Байден больше не будет баллотироваться из-за его «физического» и «психического».

«Я не вижу, чтобы он пошел туда ни с физической, ни с психической точки зрения», — заверил Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможной кандидатуре нынешнего президента во время своего первого телеинтервью на канале Fox News с момента вынесения ему обвинительного заключения в Нью-Йорке.

«Я не думаю, что он может», — сказал он.

Джо Байден неоднократно намекал, что намерен баллотироваться в 2024 году, даже если официально еще не вступил в избирательную кампанию.

В свои 80 лет он уже является самым старым действующим президентом США, и к концу возможного второго срока ему исполнится 86 лет.