В Китае Зеленскому предложили «отбросить свою гордость»

07:49 2023-04-12

Китайский журналист Дэниел Ковани высказался о ситуации в Украине и действиях украинских властей, предложив им "отбросить свою гордость и заключить мир".

Как полагает автор статьи, опубликованной в South China Morning Post, руководство Украины должно пойти на мирные переговоры с Россией, пока не поздно.

А именно, власти Киева должны сделать это "до того, как исчезнут последние рычаги давления и они не будут иметь права голоса в определении окончательного исхода конфликта и его последствий".

Ковани уверен, что рассчитывать безоглядно на помощь Запада Украине не стоит. Западные политики много обещают, но тем не менее, "могут не подписать чек, на который, по-видимому, надеется Зеленский".