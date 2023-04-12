Согласно слитым секретным документам США, Сербия дала согласие на поставки оружия Украине

Сербское руководство согласилось поставлять оружие Украине. Были ли сделаны такие поставки, или они пока только в планах, об этом документы не сообщают. Информация передана новостным агентством Reuters.

Издание делает ссылку на документ, датированный 2 марта под названием «Европа | Ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт». В нем присутствует диаграмма, перечисляющая "оценочные позиции" 38 государств, которые были даны в ответ на призывы Киева об оказании военной помощи.

Документ включает три категории стран: те, которые дали согласие на помощь Украине; страны, уже предоставившие такую помощь; страны, которые могут оказать ее в будущем.

Австрия и Мальта не входят ни в одну из этих категорий. Сербия, если верить приведенной диаграмме, не захотела обучать украинских солдат, однако обязалась легально помогать ВСУ вооружением или уже сделала такие поставки. Также отмечается, что власти Сербии и дальше намереваются оказывать военную поддержку Украине.

В Сербии пока не дали никаких комментариев по этому поводу.

Известно, что Сербия - единственная страна Европы, которая отказалась вводить антироссийские ограничения. В феврале глава государства Вучич, заявлял, что не знает, сколько еще можно вводить санкции против России, и отметил, что украинский конфликт перешел в "тяжелую окопную борьбу", где не может быть победителей.